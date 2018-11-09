2018-11-09T14:12:53+03:00
Происшествия

В Ингушетии неизвестные расстреляли троих мужчин

Пострадавшие попытались сбежать из больницы
Алена БЕЛЯЕВА
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8 ноября около часа дня в в Ингушскую республиканскую клиническую больницу приехали трое мужчин с огнестрельными ранениями. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь и вывали наряд полиции. Однако 31-летний и 36-летний жители села Экажево, а также 27-летний житель села Сурхахи Назрановского района скрылись до приезда силовиков.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МВД республики, вечером двое пострадавших вернулись в больницу и были госпитализированы. Они рассказали полицейским, что их расстреляли в офисе строительной фирмы, расположенной в Магасе неизвестные мужчины.

Сейчас силовики ищут стрелков.

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