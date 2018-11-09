Вице-мэр Махачкалы Мурад Алиев назначен главой города

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-09T14:36:21+03:00

Он заменит задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий

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Заммэра Махачкалы Мурад Алиев назначен временно исполняющим обязанности главы столицы Дагестана. Он заменит на этом месте Абусупьяна Гасанова, задержанного силовиками.

— Бывший заместитель мэра назначен врио главы города, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе администрации Махачкалы.

Напомним. что новый градоначальник заступает на «проклятый пост». Четверо его предшественников были арестованы силовиками. Двое из них уже отбывают свои сроки, против двоих продолжается следствие.

Непосредственный предшественник и бывший начальник Мурада Алиева был задержан 7 ноября за превышение должностных полномочий. Он доспустил серьёзные нарушения при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ. Ущерб городской казне оценили в 40 миллионов рублей.