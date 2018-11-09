2018-11-09T15:59:21+03:00
Общество

Ессентукские пенсионеры открыли секрет долголетия

Приверженцы здорового образа жизни рассказали, что нужно делать, чтобы забыть о лекарствах
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Члены клуба "Активное долголетие" продемонстрировали свои уменияЧлены клуба "Активное долголетие" продемонстрировали свои умения
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Клуб «Активное долголетие» уже на протяжении 6 лет собирает самых активных и жизнерадостных ессентукских пенсионеров. Накануне на традиционной встрече члены клуба решили подготовиться к сезону простуд не только на словах, но и на деле. Круглый стол «Здоровье народа - здоровье нации» собрал лучшие рецепты поднятия иммунитета и настроения, собравшиеся делились современными тенденциями здорового питания и детокса.

От слов сразу перешли к делу. В программе еженедельной встречи - гимнастика, йога, ЛФК. Стоит особо отметить, что шесть активистов клуба давно отметили 80-летний юбилей и охотно делятся с молодежью секретом долголетия - всем, кто хочет быть здоров, нужно забыть о лекарствах и чудодейственных микстурах, надо больше двигаться, есть зелень, овощи, фрукты, а главное - больше улыбаться, - напутствуют подрастающее поколение те, кому за 80.

Помимо дискуссионных площадок, «Активное долголетие» в Ессентуках - это еще и тематические экскурсии, походы, лечебные прогулки по окрестностям курорта. Секция «Исцели себя сам» - одна из ярких примеров того, что местные пенсионеры 60+ ходят не в аптеки, а в спортзалы.

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