«Газпром межрегионгаз» опроверг задержание гендиректора в Махачкале

СЕГОДНЯ 16:12 2018-11-09T16:12:12+03:00

При этом силовики ведут обыски и выемку документации в учреждении

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В пресс-службе «Газпром межрегионгаз» опровергли задержание генерального директора дочерней компании в Махачкале. Несмотря на это, подтверждается, что сотрудники ФСБ республики проводят обыски в офисе организации.

Напомним, ранее источник «Комсомольской правды на Северном Кавказе» в силовых структурах региона сообщил, что генеральный директор предприятия ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» задержан сотрудниками правоохранительных органов. Информацией о его причинах источник не располагал.

Также пока не подтвердились сведения о задержании начальника отдела абонентского учета и отчетности Зарины Абазовы.

— Мы не располагаем достоверной инофрмацией на этот счёт, но, насколько я понимаю, она находится сейчас на работе, — сообщил собеседник.

Её обвиняли в злоупотреблении доверием и причинении ущерба. Считалось, что она могла начислять лишние кубометры использованного топлива абонентам компании.