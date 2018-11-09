2018-11-09T17:48:51+03:00
Происшествия

Ставрополец сел в тюрьму за интим со своей девушкой

Парень вступил в половую связь с 16-летней
Евгения СОКОРЕВА
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Школьница забеременелаШкольница забеременелаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Железноводске осудили парня за интим с 16-летней подругой. Девушка ради встреч с молодым человеком прогуливала школу и вместо уроков занималась подготовкой к романтическим встречам. В итоге она забеременела. Мать узнала, кто отец. Парня арестовали.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в суде города Железноводск, молодого человека за вступление в половую связь с несовершеннолетней посадили.

- Суд рассмотрел дело и признал горожанина виновным, - сказали в ведомстве. - Ему назначили два года и два месяца колонии общего режима.

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