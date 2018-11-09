В Пятигорске управленцы СКФО защитили проекты по Президентской программе

СЕГОДНЯ 17:54 2018-11-09T17:55:23+03:00

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9 ноября в Северо-Кавказском институте РАНХиГС Пятигорска состоялась защита проектных работ в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для социальной сферы.

В рамках программы «Управление в сфере образования» прошли обучение более 30 руководителей учреждений общего и среднего профессионального образования из пяти субъектов Северо-Кавказского федерального округа - Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики, Республики Ингушетии и Республики Дагестан.

С приветственным словом к слушателям обратился директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов, который отметил, что Президентская программа рассчитана на повышение качества работы сотрудников руководящего звена в соответствии с требованиями законодательства и приоритетами социально-экономического развития всех регионов России.

Программа позволяет слушателям сформировать новые управленческие компетенции. В ходе обучения были разработаны командные проекты, которые участники программы смогут реализовать в субъектах округа. Методика программы обучения имеет проектно-ориентированный характер. Члены экспертной комиссии сферы образования отметили, что все проекты имеют право на существование, все заслуживают продвижения и реализации, а также тиражирования в регионах.

Председатель экспертной комиссии, советник главы Кабардино-Балкарской республики, доктор педагогических наук, профессор Нина Емузова, отметила профессиональный подход всех представленных к защите проектов. - Никакого формализма, актуально и своевременно. Особенно стоит присмотреться к проекту «Цифровая школа», который может и должен быть реализован в любом регионе СКФО, - сказала она. - Проект, связанный с формами наставничества также подготовлен основательно. Учитывается все. Опыт управленцев, понимание реальности, тонкости работы в регионах. Хочу поблагодарить всех участников за отлично проделанную работу.

Наша справка

В рамках реализации государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением правительства РФ от 15.04.2014 г. № 316, на базе Северо-Кавказского института-филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации в Пятигорске реализуется Президентская программа подготовки управленческих кадров для социальной сферы.

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