2018-11-09T18:07:34+03:00
Происшествия

За кражу овчарки могут посадить жителя КЧР

Ранее судимый местный житель сейчас под домашним арестом
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В селе Красный Курган Прикубанского района Карачаево-Черкесии поймали воришку собаки. Местный ранее судимый житель 26 лет украл с животноводческой точки немецкую овчарку.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД региона, похитителя поймали, а пса вернули хозяину.

- О данном факте в полицию сообщил 52-летний заводчик, - добавили в ведомстве.

За преступление воришку посадили под домашний арест. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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