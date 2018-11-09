За кражу овчарки могут посадить жителя КЧР

СЕГОДНЯ 18:07 2018-11-09T18:07:34+03:00

Ранее судимый местный житель сейчас под домашним арестом

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В селе Красный Курган Прикубанского района Карачаево-Черкесии поймали воришку собаки. Местный ранее судимый житель 26 лет украл с животноводческой точки немецкую овчарку.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД региона, похитителя поймали, а пса вернули хозяину.

- О данном факте в полицию сообщил 52-летний заводчик, - добавили в ведомстве.

За преступление воришку посадили под домашний арест. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.