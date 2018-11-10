В Кисловодске коровам и лошадям запретили гулять по курорту

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-10T08:49:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Кисловодска за час зафиксировала три случая бесконтрольного выпаса скота вокруг посёлка Белореченский. Об этом сообщила пресс-служба города.

Сотрудники мэрии были вынуждены организовать рейд по безнадзорным сельхозживотным после того, как на город участились набеги коров и коней. Сейчас принято решение о письменном запрете на выпас скота в куротной зоне.

Однако в администрации отмечают, что штрафы за такие нарушения слишком малы, чтобы напугать собственников животных.

Проект новых правил благоустройства Кисловодска запрещает нахождение сельхозяйственных животных без сопровождающих их людей, а также выпас на улицах, в городских парках, скверах, зеленых зонах, на прибрежных полосах водоемов.