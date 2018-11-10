Во Владикавказе 54-летний мужчина угнал велосипед у ребенка
В столице Cеверной Осетии на днях в полицию обратился отец 10-летнего мальчика.
Он рассказал, что недавно его сын как-тог оставил своего двухколёсного «коня» у ворот дома, отлучилсявсего на пару минут, а когда вернулся, то велосипеда уже не было на месте. Ктто- украл.
Всего лишь ровно одни сутки понадобились осетинским правоохранителям, чтобы найти подозреваемого в угоне, им оказался 54-летний местный житель.
Благодаря оперативной работе стражей порядка злоумышленник не успел продать транспортное средство, и его быстро вернули довольному законному владельцу.
Как рассказали в ведомстве, в последнее время задержанный похититель детского велосипеда регулярно привлекался к административной ответственности. Теперь же на него завели уже уголовное дело по статье «кража».
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