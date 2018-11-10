2018-11-10T11:28:46+03:00
Происшествия

Во Владикавказе 54-летний мужчина угнал велосипед у ребенка

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В столице Cеверной Осетии на днях в полицию обратился отец 10-летнего мальчика.

Он рассказал, что недавно его сын как-тог оставил своего двухколёсного «коня» у ворот дома, отлучилсявсего на пару минут, а когда вернулся, то велосипеда уже не было на месте. Ктто- украл.

Всего лишь ровно одни сутки понадобились осетинским правоохранителям, чтобы найти подозреваемого в угоне, им оказался 54-летний местный житель.

Благодаря оперативной работе стражей порядка злоумышленник не успел продать транспортное средство, и его быстро вернули довольному законному владельцу.

Как рассказали в ведомстве, в последнее время задержанный похититель детского велосипеда регулярно привлекался к административной ответственности. Теперь же на него завели уже уголовное дело по статье «кража».

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Северная Осетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дагестане грузовик насмерть сбил сотрудника ДПС
В Кисловодске коровам и лошадям запретили гулять по курорту
В Пятигорске Сбербанк провел конференцию «Инвестор. Власть. Банк»
За кражу овчарки могут посадить жителя КЧР
В Пятигорске управленцы СКФО защитили проекты по Президентской программе
Ставрополец сел в тюрьму за интим со своей девушкой
«Газпром межрегионгаз» опроверг задержание гендиректора в Махачкале
Ессентукские пенсионеры открыли секрет долголетия
Вице-мэр Махачкалы Мурад Алиев назначен главой города
В Ингушетии неизвестные расстреляли троих мужчин
Сбербанк в свой день рождения устроит «Зеленый день»
ДТП в Ставрополе:"Матиз" разбился вдребезги о "Ладу"
В Ессентуках спасли детей, отравившихся угарным газом
"Не служил - не мужик": спор про армию закончился убийством на Ставрополье
Обвинение запросило 13 лет колонии для экс-главы Кизлярского района Дагестана
Суд отменил УДО осужденному чеченскому журналисту
Руководство Черкесска закупило новые авто для чиновников за 6,5 млн
Комплекс по производству мяса индейки на Ставрополье открыл очередную площадку проекта
В Ставрополе за потоп на месте археологических раскопок осудили главу строительной компании
Песков назвал земельный конфликт Ингушетии и Чечни "рабочей ситуацией"
В Северной Осетии завели дело на фельдшера, по чьей вине умер ребенок
Ессентукское озеро наполняется водой и рыбой
На Ставрополье из-за пожара в школе эвакуировали почти 300 детей и учителей
На Ставрополье два человека погибли в тройном ДТП с «КамАЗом»
Погибшие при атаке на храм в Грозном саратовские полицейские награждены посмертно
В Ростове-на-Дону пройдет всероссийская конференция акушеров-гинекологов
Ставропольская почта присоединились к сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
В Новороссийске осужден уроженец Чечни, организовавший банду "черных коллекторов"