В Минводах из-за неосторожного курильщика чуть не сгорела пятиэтажка

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-10T13:08:12+03:00

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Звонок в пожарную часть Минеральных Вод поступил рано утром 10 ноября. Специалисты тут же выдвинулись в посёлок Анджиевского Минераловодского округа.

Прибыв на место, пожарные увидели, что горит панельная пятиэтажка на улице Набережная, 98. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю, огонь полыхал в подъезде на первом этаже.

Общая площадь составила примерно около 15 квадратных метров. Согласно заключению эксперов, возгорание произошло по причине неосторожного курения в квартире одного из жильцов. Искра попала на стоящую в коридоре старую мебель.

Очаг пожарные локализовали и потушили. Один человек получил травмы. Сам виновник пожара не пострадал.