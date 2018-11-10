На Ставрополье арестован похититель дорогого коня

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-10T14:30:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть ОМВД по Минераловодскому городскому округу с заявлением о краже пришел 61-летний житель хутора Садовый. Он рассказал, что с пастбища была украдена его лошадь стоимостью 50 тыс рублей. Правоохранители опросили жителей соседних населенных пунктов и возможных очевидцев преступления.

В результате они установили имя и местонахождение злоумышленника, которым оказался неоднократно судимый 53-летний житель одной из соседних республик. Подозреваемого доставили в окружной участок ОВД, где он признался в совершении преступления.

Мужчина уточнил, что увидел на поле свободно пасущуюся лошадь, забрал ее и затем продал за бесценок в соседнем насеоенном пункте.

Ранее конокрад был судим за неправомерное завладение автомобилем и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".