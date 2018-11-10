В Пятигорске под трамвай попал местный житель
Накануне вечером в центре Пятигорска под трамвай попал пожилой мужчина. Инцидент произошел на проспекте Кирова окружной столицы.
По словам многочисленных очевидцев ДТП, пожилой мужчина решил сократить путь и перелез через забор между пешеходной зоной и путями прямо перед приближающимся трамваем. Вагоновожатый вовремя применил экстренное торможение, но избежать столкновения с пешеходом, к сожалению, так и не удалось.
К счастью, пенсионер после аварии остался жив. Для того, чтобы вытащить его, пришлось поднимать вагон. Пострадавшего в ближайшую городскую больницу увезла бригада «скорой помощи». Ему оказывают помощь медики.
Автомобильное и трамвайное движение на проспекте Кирова города Пятигорска было парализовано после ДТП на несколько часов.
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