В Пятигорске под трамвай попал местный житель

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-10T15:52:08+03:00

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Накануне вечером в центре Пятигорска под трамвай попал пожилой мужчина. Инцидент произошел на проспекте Кирова окружной столицы.

По словам многочисленных очевидцев ДТП, пожилой мужчина решил сократить путь и перелез через забор между пешеходной зоной и путями прямо перед приближающимся трамваем. Вагоновожатый вовремя применил экстренное торможение, но избежать столкновения с пешеходом, к сожалению, так и не удалось.

К счастью, пенсионер после аварии остался жив. Для того, чтобы вытащить его, пришлось поднимать вагон. Пострадавшего в ближайшую городскую больницу увезла бригада «скорой помощи». Ему оказывают помощь медики.

Автомобильное и трамвайное движение на проспекте Кирова города Пятигорска было парализовано после ДТП на несколько часов.