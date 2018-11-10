Главврач махачкалинской больницы останется в СИЗО

СЕГОДНЯ 17:51 2018-11-10T17:51:32+03:00

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Арест бывшего главного врача махачкалинской городской больницы Меджида Алиева решением суда продлен еще на три месяца, минимум до 14 февраля следующего года.

Напомним, главврач больницы Махачкалы был задержан 15 сентября и заключен под стражу сроком на 2 месяца по обвинению в мошенничестве.

В рамках уголовного дела установлено, что с 2016 года по апрель 2018 года Меджид Алиев издавал необоснованные приказы о поощрении себя и отдельных сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами.

Их общая сумма составила более 238 млн рублей. Значительную часть начисленных денег сотрудники больницы неизменно возвращали Алиеву.