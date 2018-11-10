Главврач махачкалинской больницы останется в СИЗО
Арест бывшего главного врача махачкалинской городской больницы Меджида Алиева решением суда продлен еще на три месяца, минимум до 14 февраля следующего года.
Напомним, главврач больницы Махачкалы был задержан 15 сентября и заключен под стражу сроком на 2 месяца по обвинению в мошенничестве.
В рамках уголовного дела установлено, что с 2016 года по апрель 2018 года Меджид Алиев издавал необоснованные приказы о поощрении себя и отдельных сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами.
Их общая сумма составила более 238 млн рублей. Значительную часть начисленных денег сотрудники больницы неизменно возвращали Алиеву.
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