2018-11-11T10:06:16+03:00
Общество

На Ставрополье выпадет первый снег

Первые заморозки ожидают 12 ноября
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье резко похолодает. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом Гидрометцентре, первые заморозки ожидаются уже в понедельник, 12 ноября. В этот день столбики термометров опустятся до отметки минус один градус. Ночью станет еще холоднее - минус четыре градуса.

Согласно прогнозам, первый снег выпадет 13 ноября. При этом, дневные температуры не опустятся ниже нулевой отметки - два градуса тепла. Ночью будет минус один градус, а значит, вероятно обледенение дорог.

До конца недели ожидается около трех градусов днем и ноля - ночью. В четверг прогнозируется дождь.

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