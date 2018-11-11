В Дагестане два человека погибли в аварии с бензовозом

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-11T11:11:37+03:00

Изменить размер текста: A A

10 ноября в Дагестане произошла смертельная авария с участием двух легковушек и бензовоза. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского ГУ МВД, автомобили столкнулись на трассе между Махачкалой и Хасавюртом.

По данным ведомства, водитель "Субару" по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где и протаранил бензовоз, а потом врезался в "Ладу Приору". В результате столкновения на месте аварии погибли два человека - владелец и пассажир иномарки. Еще четверых пострадавших, находившихся в отечественной машине, доставили в больницу.