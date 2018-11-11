2018-11-11T13:47:58+03:00
Происшествия

В Железноводске сотрудник МВД погиб в скончался после аварии в День полиции

По факту ДТП проводится проверка
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье в аварии в День полиции с двумя автомобилями погиб сотрудник МВД по Железноводску. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления МВД России, по факту ДТП проводится проверка.

Согласно имеющимся данным, полицейский находился за рулем своего автомобиля. Мужчина сначала врезался в "Киа Рио", а потом протаранил дерево. Сотрудник правоохранительных органов скончался на месте аварии. Владелица иномарки получила травмы и была доставлена в местную больницу.

Местные жители уверяют, что место аварии всегда было опасным - здесь находится неудобный поворот.

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