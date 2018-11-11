81-летней бабушке обменяли деньги на билеты "банка приколов" в Невинномысске
81-летней бабушке обменяли деньги на билеты "банка приколов" в Невинномысске. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, сейчас сотрудники ведомства устанавливают личность и местонахождение подозреваемой в мошенничестве.
Пенсионерка сама пришла в полицию и рассказала, что у ней приходила незнакомая женщина, которая представилась работником банковского учреждения. Она предложила бабушке обменять деньги старого образца на новые. Женщина согласилась и вручила мошеннице 129 тысяч рублей. В обмен потерпевшая получила целую бачку банкнот "банка приколов".
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".
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