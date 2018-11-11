2018-11-11T15:41:48+03:00
Общество

Ставропольцев научит играть гитарист, попавший в Книгу рекордов планеты

Никита Болдырев проведет бесплатный мастер-класс 13 декабря
Алена БЕЛЯЕВА
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Прославленный гитарист из Москвы Никита Болдырев, попавший в Книгу рекордов планеты в 2001 году за самое быстрое освоение гитарного репертуара, приедет в Ставрополь и проведет мастер-класс. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города, музыкант приедет в столицу края в рамках музыкального фестиваля Mr. Guitar, который пройдет 14 декабря.

А за день до этого, 13 декабря в пять часов вечера, он пообщается с поклонниками гитарной музыки и раскроет несколько профессиональных секретов. Сейчас Болдырев является преподавателем в Гитарном колледже, так что работать с большой аудиторией он умеет. К музыканту присоединятся гитаристы Регина Бахритдинова и Максим Ярушкин.

Мастер - класс пройдет 13 декабря в 17:00 в органном зале детской музыкальной школы города № 1.

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