2018-11-11T16:35:25+03:00
Происшествия

20-летний парень без прав насмерть сбил 6-летнего ребенка в Дагестане

Еще один мальчик оказался в больнице
Алена БЕЛЯЕВА
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20-летний водитель сбил двух мальчиков на улице Шамиля в дагестанском город Кизилюрт. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в в экстренных службах республики, в результате аварии шестилетний ребенок скончался на месте происшествия, а его десятилетний друг был госпитализирован в местную больницу с серьезными травмами.

Согласно имеющимся данным, мужчина ехал на автомобиле "ВАЗ-2107". При этом у него не было водительского удостоверения. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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