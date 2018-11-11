20-летний парень без прав насмерть сбил 6-летнего ребенка в Дагестане
Еще один мальчик оказался в больнице
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20-летний водитель сбил двух мальчиков на улице Шамиля в дагестанском город Кизилюрт. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в в экстренных службах республики, в результате аварии шестилетний ребенок скончался на месте происшествия, а его десятилетний друг был госпитализирован в местную больницу с серьезными травмами.
Согласно имеющимся данным, мужчина ехал на автомобиле "ВАЗ-2107". При этом у него не было водительского удостоверения. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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