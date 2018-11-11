2018-11-11T18:12:30+03:00
Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Дагестане

Мужчины были доставлены в больницу
Алена БЕЛЯЕВА
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Двое мужчин пострадали в результате взрыва газобаллонного оборудования на "Газели", которую ремонтировали в СТО в Хасавюрте. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, оба раненых были доставлены в центральную больницу города.

По данным ведомства, взрыв произошел около полудня на окраине Хасавюрта, где и была расположена станция технического обслуживания. После взрыва вспыхнуло пламя. Пожар успел распространится на 80 квадратных метров.Огонь удалось потушить за считанные минуты.

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