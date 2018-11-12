Губернатор Ставрополья взял на контроль ситуацию с жестоким избиением девочки в Минводах
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров направил специальную комиссию на место инцидента, где избили школьницу в городе Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
По данным пресс-службы, по приказу главы региона для проведения проверки на место выехала комиссия в составе представителей минобра Ставропольского края и краевой комиссии по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что полиция региона проводит проверку по опубликованному в интернете видео, на котором несколько подростков жестоко избивают сверстницу. Видео с кадрами, на которых несколько подростков бьют девочку в парке города Минеральные Воды, накануне появилось в одной из соцсетей и вызвало большой скандал.
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