2018-11-12T10:14:50+03:00
Общество

На Ставрополье возобновлено ранее ограниченное движение на трассе в Александровском районе

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Александровском районе Ставропольского края на одной из дорог вновь разрешено движение. Оно было временно ограничено для всех видов транспорта из-за непогоды, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД региона.

- Все ограничения в Александровском районе сняты, - говорится в сообщении правоохранительных органов региона.

Ранее сообщалось, что в связи со сложившимися аномальными погодными условиями - дождем при минусовой температуре и образовавшей коркой льда на дороге - в 07:45 мск на автодороге "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" с 52 по 54 километр (подъем вблизи села Северного) введено временное ограничение движения для всех видов транспорта.

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