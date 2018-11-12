В Ставрополе водитель сбил на пешеходном переходе ребенка

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-12T11:37:24+03:00

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В Ставрополе водитель иномарки сбил на пешеходном переходе ребенка, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ДПС ГИБДД города.

- Водитель иномарки Toyota Camry ехал по улице Вавилова в сторону Железнодорожной. Он не стал пропускать на переходе семилетнего ребенка и сбил его, - говорится в публикации.

Пострадавшего маленького ребенка прибывшие по вызову врачи срочно доставили в медицинское учреждение, ему назначили амбулаторное лечение. В момент ДТП водитель был трезвым. Сейчас идет выяснение всех подробностей происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.