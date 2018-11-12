2018-11-12T12:23:21+03:00
Происшествия

В Ингушетии пять человек попали в больницу после аварии со «Скорой»

Двое пострадавших находятся в реанимации
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ингушетии пять человек получили травмы в аварии с машиной «Скорой помощи». Автомобиль экстренных служб столкнулся с легковушкой в Сунже вечером в воскресенье.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МЧС республики, вечером в воскресенье, 11 ноября, при неизвестных обстоятельствах «Скорая» столкнулась с легковушкой «Лада Гранта». На место сразу выехали специалисты экстренных служб.

К счастью, все участники столкновения выжили, однако пятеро из них попали в больницу. Это водители машин, два врача и пассажирка отечественной легковушки. Двоих позже отпустили на амбулаторное лечение, ещё два человека попали в реанимационное отделене в крайне тяжёлом состоянии.

— В момент аварии пацентов в «Скорой» не было. Полицейские и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины аварии, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ингушетии.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В КБР полицейский насмерть сбил пешехода
Жители Невинномысска останутся без воды 14 ноября
Ставропольцев ждёт холодная и дождливая неделя
На Ставрополье ревнивец зарезал признавшуюся в изменах любовницу
В Ставрополе водитель сбил на пешеходном переходе ребенка
На Ставрополье возобновлено ранее ограниченное движение на трассе в Александровском районе
Губернатор Ставрополья взял на контроль ситуацию с жестоким избиением девочки в Минводах
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Дагестане
20-летний парень без прав насмерть сбил 6-летнего ребенка в Дагестане
Ставропольцев научит играть гитарист, попавший в Книгу рекордов планеты
81-летней бабушке обменяли деньги на билеты "банка приколов" в Невинномысске
В Железноводске сотрудник МВД скончался после аварии в День полиции
В Дагестане два человека погибли в аварии с бензовозом
На Ставрополье выпадет первый снег
Главврач махачкалинской больницы останется в СИЗО
В Пятигорске под трамвай попал местный житель
На Ставрополье арестован похититель дорогого коня
В Минводах из-за неосторожного курильщика чуть не сгорела пятиэтажка
Во Владикавказе 54-летний мужчина угнал велосипед у ребенка
В Дагестане грузовик насмерть сбил сотрудника ДПС
В Кисловодске коровам и лошадям запретили гулять по курорту
В Пятигорске Сбербанк провел конференцию «Инвестор. Власть. Банк»
За кражу овчарки могут посадить жителя КЧР
В Пятигорске управленцы СКФО защитили проекты по Президентской программе
Ставрополец сел в тюрьму за интим со своей девушкой
«Газпром межрегионгаз» опроверг задержание гендиректора в Махачкале
Ессентукские пенсионеры открыли секрет долголетия