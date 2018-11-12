В Ингушетии пять человек попали в больницу после аварии со «Скорой»

СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-12T12:23:21+03:00

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В Ингушетии пять человек получили травмы в аварии с машиной «Скорой помощи». Автомобиль экстренных служб столкнулся с легковушкой в Сунже вечером в воскресенье.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МЧС республики, вечером в воскресенье, 11 ноября, при неизвестных обстоятельствах «Скорая» столкнулась с легковушкой «Лада Гранта». На место сразу выехали специалисты экстренных служб.

К счастью, все участники столкновения выжили, однако пятеро из них попали в больницу. Это водители машин, два врача и пассажирка отечественной легковушки. Двоих позже отпустили на амбулаторное лечение, ещё два человека попали в реанимационное отделене в крайне тяжёлом состоянии.

— В момент аварии пацентов в «Скорой» не было. Полицейские и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины аварии, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ингушетии.