2018-11-12T13:43:30+03:00
Происшествия

На Ставрополье ревнивец зарезал признавшуюся в изменах любовницу

Мужчине грозит до 15 лет колонии
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье 44-летний житель посёлка Кировского городского округа подозревается в убийстве любовницы из ревности. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

— Между жителем посёлка Комсомолец и его сожительницей 31 октября произошла ссора. Женщина решила признаться избраннику в неверности. Мужчина искренности не оценил. Разъярённый Отелло решил свести счёты с изменщицей. В итоге женщину нашли с множеством ножевых ранений, — сообщили в Следственном комитете.

Самого ревнивца задержали полицейские. По ходатайству следователя он заключён под стражу. Расследование по статье «убийство» продолжается.

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