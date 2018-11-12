На Ставрополье ревнивец зарезал признавшуюся в изменах любовницу
На Ставрополье 44-летний житель посёлка Кировского городского округа подозревается в убийстве любовницы из ревности. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
— Между жителем посёлка Комсомолец и его сожительницей 31 октября произошла ссора. Женщина решила признаться избраннику в неверности. Мужчина искренности не оценил. Разъярённый Отелло решил свести счёты с изменщицей. В итоге женщину нашли с множеством ножевых ранений, — сообщили в Следственном комитете.
Самого ревнивца задержали полицейские. По ходатайству следователя он заключён под стражу. Расследование по статье «убийство» продолжается.
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