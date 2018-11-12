Жители Невинномысска останутся без воды 14 ноября

СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-12T16:48:05+03:00

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14 ноября жители Невинномысска останутся без воды. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городского Водоканала, водоснабжение будет отключено с девяти часов утра и до девяти часов вечера.

Краны пересохнут из-за ремонтных работ. Подача воды будет снижена до уровня первых этажей.

Вода останется в домах жителей Закубанской части Невинномысска: районов Фабрики, Рождественского и Мелькомбината.