В КБР полицейский насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-12T17:12:42+03:00

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Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело в отношении сотрудника полиции, насмерть сбившего пешехода в Чегеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

По данным следствия, 17 октября сотрудник полиции, ехавший на автомобиле со скоростью около 90 км/ч в населенном пункте, не остановился и не снизил скорость перед пешеходным переходом.

При этом он видел, что двигавшиеся в попутном направлении другие машины остановились. Не убедившись в отсутствии пешехода на переходе, полицейский сбил человека, переходившего дорогу. Тот от полученных травм скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено.