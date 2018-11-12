В Ессентуках коммунальщики будут работать круглосуточно

СЕГОДНЯ 18:19 2018-11-12T18:19:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередное планерное заседание началось с обсуждения инцидента с отравлением угарным газом ессентукской семьи. Утечка произошла из-за самовольной установки газового оборудования. Сейчас пострадавшие уже выписаны из больницы. С этой недели в городе начнутся проверки межведомственной комиссии и обходы для выявления самовольно установленных газовых приборов.

На совещании обсудили тему вакцинации. От гриппа в городе привито 58% взрослых и 41% детей. Вакцинация продолжится и на этой неделе.

Во всех ессентукских школах на прошлой неделе прошли родительские собрания. Основными темами стала трагедия в Керчи и случаи отравления подростков лекарствами. Достоянием гласности стал еще один инцидент - избиение девочки одноклассницами в Минводах. По поручению главы города Александра Некристова со школьниками Ессентуков проведут профилактические беседы.

На планерке доложили о завершающемся ремонте городских дорог. Дорожники совсем немного не успели до наступления холодов. Продолжается благоустройство партерной группы. Здесь прокладывают освещение, устанавливают подпорную стенку и ступени. Впереди укладка мозаичной плитки. На улицах Семашко и Баталинской также ведутся работы по благоустройству. Эти объекты готовы более чем на 60%.

О готовности к холодам главе города рассказал руководитель Комбината по благоустройству. С сегодняшнего дня сформированы бригады коммунальщиков и техника для работы в круглосуточном режиме. На случай гололеда имеется необходимый запас пескосоляной смеси. Глава города обратил внимание на стихийные свалки, жители складируют мусор в районе Ленинской площади, сквера на Гаевского, улицах Гагарина, Первомайской и Пятигорской.

- Необходимо выяснить, кто складирует мусор и создает свалки. Экологической службе нужно провести профилактические беседы с жителями, в повторных случаях прибегнуть к штрафам, - отметил Александр Некристов. Также было поручено изыскать возможность быстрее вывезти листья, собранные жителями в мешки. На этой неделе коммунальщики приступят к уборке городских кладбищ.