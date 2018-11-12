В Дагестане три человека погибли в лобовом столкновении автобуса и легковушки

12 Нояб. 23:13 2018-11-12T23:15:12+03:00

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В Дагестане три пассажира «Лады Приоры» насмерть разбились в аварии с рейсовым автобусом. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в главном управлении МВД республики.

— Авария произошла в понедельник в Кизлярском районе Дагестана, 333 километр автодороги «Кавказ». По предварительным данным, виновником был водитель легкового авто, выехавший на встречную полосу. В результате неудавшегося манёвра обгона произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом «Москва — Махачкала», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что ДТП произошло около 17:45 по московскому времени.

В аварии погибли трое — водитель и пассажиры «Приоры». Также пострадал водитель автобуса.

Полицейские выясняют причины аварии. Ведётся проверка.