В Дагестане три человека погибли в лобовом столкновении автобуса и легковушки
В Дагестане три пассажира «Лады Приоры» насмерть разбились в аварии с рейсовым автобусом. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в главном управлении МВД республики.
— Авария произошла в понедельник в Кизлярском районе Дагестана, 333 километр автодороги «Кавказ». По предварительным данным, виновником был водитель легкового авто, выехавший на встречную полосу. В результате неудавшегося манёвра обгона произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом «Москва — Махачкала», — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что ДТП произошло около 17:45 по московскому времени.
В аварии погибли трое — водитель и пассажиры «Приоры». Также пострадал водитель автобуса.
Полицейские выясняют причины аварии. Ведётся проверка.
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