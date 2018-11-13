В Ставрополе спасатели помогли пенсионерке, запертой в собственной квартире

СЕГОДНЯ 08:30 2018-11-13T08:30:48+03:00

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В Ставрополе спасли пенсионерку, пролежавшую всю ночь на холодном полу в ванной комнате. Для того, чтобы помочь пожилой женщине, оказавшейся закрытой в доме, ставропольским спасателям пришлось залезать в жилище через окно.

Как рассказали в пресс-службе ПАСС СК, в ведомство позвонили по телефону жители одного из частных домов города и рассказали, что беспокоятся о своей 78-летней соседке, которую не видели уже сутки. На стук в дверь ее жилища никто не отзывается. Однако между тем уезжать куда-то пенсионерка в последнее время не планировала. Чтобы не взламывать дверные замки, спасатели осторожно вскрыли наружную оконную раму и таким образом вошли вовнутрь в дом.

Хозяйку дома они обнаружили лежавшей на полу ванной комнаты – упав ещё накануне вечером, женщина так и не смогла подняться и провела здесь на полу всю ночь. Пассовцы помогли бабушке перебраться на кровать и вызвали медиков.