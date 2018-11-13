2018-11-13T10:09:49+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчины задержали напавшего на женщину насильника

Им объявлена благодарность
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Пятигорске расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Железноводска, обвиняемого попытке на изнасилования.

- Вечером 14 сентября мужчина, преследуя девушку на улице, напал на неё и, пытаясь изнасиловать, нанес более 40 ударов рукой по лицу, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Однако девушка оказала сопротивление, и на её крики о помощи отозвались проживающие неподалеку мужчины. Они бросились следом за злоумышленником и задержали его до приезда сотрудников правоохранительных органов.

За оказание помощи правоохранителям этим молодым людям выражена благодарность.

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