2018-11-13T10:39:06+03:00
Происшествия

Погода парализовала работу ставропольского аэропорта

Рейсы отложены или перенаправлены в Краснодар
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Международный аэропорт Ставрополя временно не принимает рейсы из-за плохой для посадки погоды.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе организации, самолет из Москвы, следовавший в краевую столицу, пришлось перенаправить в Краснодар.

Фото: официальный сайт Международного аэропорта Ставрополя

Фото: официальный сайт Международного аэропорта Ставрополя

Также из-за нелетных метеоусловий задержали вылет из Ставрополя в Москву:

Фото: официальный сайт Международного аэропорта Ставрополя

Фото: официальный сайт Международного аэропорта Ставрополя

Пока сотрудники аэропорта не уверены в скором отправлении рейса.

- Нет погоды, - объясняют представители авиакомпании.

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