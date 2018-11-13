Погода парализовала работу ставропольского аэропорта
Рейсы отложены или перенаправлены в Краснодар
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Международный аэропорт Ставрополя временно не принимает рейсы из-за плохой для посадки погоды.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе организации, самолет из Москвы, следовавший в краевую столицу, пришлось перенаправить в Краснодар.
Фото: официальный сайт Международного аэропорта Ставрополя
Также из-за нелетных метеоусловий задержали вылет из Ставрополя в Москву:
Фото: официальный сайт Международного аэропорта Ставрополя
Пока сотрудники аэропорта не уверены в скором отправлении рейса.
- Нет погоды, - объясняют представители авиакомпании.