2018-11-13T10:42:25+03:00
Происшествия

Суд продлил арест главы Фонда медстрахования Дагестана

Следователи продолжают поиск подельников коррумпированного чиновника
Андрей ЗОБОВ
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Магомеда Сулейманова задержали по подозрению в создании преступного сообщества и отмывании денегМагомеда Сулейманова задержали по подозрению в создании преступного сообщества и отмывании денег
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Кировский районный суд Махачкалы продлил арест экс-главе Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеду Сулейманову. Чиновник останется в СИЗО до 17 февраля 2019 года. За это время следователи попытаются определить всех остальных участников преступного сообщества, созданного для расхищения средств фонда.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Кировского райсуда, арест чиновника продлён на три месяца. Сулейманова подозревают в коррупции: предполагается, что он создал группировку для отмывания денег. По сведениям следствия, через возглавляемые подставными лицами страховые организации, по поддельным документам бюджетные деньги текли в карман коррупционера. Таким образом с 2010 года из активов ФОМС исчезло около 210 миллионов рублей.

Напомним, что бывший глава ФОМС был задержан в аэропорту Махачкалы 17 августа. С тех пор правоохранительные органы продолжают собирать доказательства. На данный момент следствие заявило, что все подельники Сулейманова ещё не выявлены, поэтому и было подано ходатайство о продлении срока его ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

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