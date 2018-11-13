Из Ставропольской психиатрической больницы № 1 эвакуировали пациентов

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-13T11:37:13+03:00

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Цель учений, которые прошли в Ставропольской психиатрической больнице № 1, - научить персонал эвакуировать больных, в том числе лежачих, из отделений при возникновении пожара.

8 ноября эвакуировали пациентов отделений, расположенных в 4-м корпусе, 9 ноября - из главного корпуса, 12 ноября - из соматогериатрического отделения во 2-м корпусе. Во время заключительного этапа учений - эвакуации лежачих больных - пациентов изображали сотрудники, не задействованные на дежурстве: эвакуировали друг друга из «горящего» здания на носилках.

Проходили учения днем (с 13.00 до 14.00), но по ночному варианту действий медицинского персонала при возникновении пожара. Принимали учения главврач больницы Олег Боев, заместитель главврача по медицинской части (для работы по ГО и МР) Валерий Французов и представители пожарной части № 13 Ставрополя.

По окончании учений комиссия во главе с начальником караула ПЧ-13 ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю» Андрея Кристалинского дала оценку действиям персонала и степени готовности Ставропольской психиатрической больницы № 1 к ЧП:

- В целом учения прошли успешно, персонал больницы к действиям в условиях чрезвычайной ситуации готов, - подвел итог Андрей Кристалинский. - Дежурные врачи свои обязанности знают, все действовали четко и быстро. Но важно, чтобы информация была доведена и до тех сотрудников, кто не был задействован в учениях. И необходимо помнить, что во время реального пожара все бывает намного жестче. - Все поставленные задачи выполнены, - отчитался заместитель главного врача СККСПБ № 1 Валерий Французов. - Выявленные недостатки зафиксированы, для исправления назначены исполнители и сроки.

Всего в учениях приняли участие 670 пациентов и 80 человек персонала.