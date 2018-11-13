Краснокнижных соколов-сапсанов пытались контрабандой вывезти из Дагестана

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-13T12:34:08+03:00

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На Магарамкентском таможенном посту пограничники задержали контрабандиста, пытавшегося вывезти в багажнике трёх краснокнижных соколов-сапсанов. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе таможенного управления по Республике Дагестан.

— На Магарамкентском таможенном посту неподалёку от Дербента был остановлен автомобиль Volkswagen Sharan. В багажнике машины мы обнаружили подозрительные ящики. В них были упакованы соколы-сапсаны, занесённые в Красную книгу. Водитель авто, гражданин Азербайджана, собирался вывезти их на родину, — рассказал собеседник.

Соколов, вероятнее всего, собирались продать, но бдительность таможенников изменила планы контрабандиста. Несчастных птиц изъяли. Мужчина задержан и ожидает процессуального решения.

— По факту контрабанды особо ценных видов диких животных решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Несчастные птицы изъяты, — резюмировали в пресс-службе таможни.

СПРАВКА «КП»

Сапсан – хищная птица семейства соколиных. Распространена на всех континентах, кроме Антарктиды. Это самая быстрая птица в мире. По оценкам специалистов, в нападении она способна развивать скорость свыше 322 км/ч. Сапсан занесена в Красную книгу и в приложение международной конвенции СИТЕС.