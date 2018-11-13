2018-11-13T17:05:03+03:00
Недвижимость

В Чечне энергетики оперативно вернули свет в дома 100 тысяч человек

Ремонт был необходимой мерой в связи с похолоданием
Андрей ЗОБОВ
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В Чечне из-за ремонта линии электропередачи на отрезке «Плиево — Самашки» без света остались около 100 тысяч человек. Однако ремонтные работы завершились на два часа раньше и уже в 14:06 электричество вернулось в дома жителей. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в «МРСК Северного Кавказа».

— Ремонтные работы проводились энергетиками для устранения нагрева контактов соединения на оборудовании 110 кВ, которое произошло из-за увеличения нагрузок в сети в связи с похолоданием, — сообщили в компании.

Ради обновления линии было необходимо временно отключить 97 тысяч абонентов в Сунженском и Ачхой-Мартановском районах. Поэтому все мероприятия были заранее согласованы с руководством Чеченской Республики. Свет обещали вернуть в 16:00.

Однако энергетикам удалось завершить работы на два часа раньше установленного срока. Уже к 14:06 ремонт был закончен и свет вернулся в дома местных жителей.

— Для оперативности была задействована спецтехника, благодаря чему ремонтные работы произведены менее чем за четыре часа. На данный момент все потребители запитаны, работы успешно завершены, — резюмировал главный инженер компании «Россети» Дмитрий Гвоздев.

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