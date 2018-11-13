2018-11-13T17:55:28+03:00
Общество

Юнус-Бек Евкуров стал почетным гостем на 100-летнем юбилее Рязанского училища ВДВ

Михаил ЮЖНЫЙ
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял участие праздновании 100-летия Рязанского десантного командного училища имени генерала Маргелова. Об этом он написал в Инстаграм.

- Для меня большая честь наряду с другими выпускниками училища, уважаемыми мною людьми принять участие в праздновании юбилея! Это военное учебное заведение имеет особое значение в моей жизни, играет важную роль. Именно здесь я прошел хорошую школу, нашел друзей, вступив в братство ВДВ , - пишет руководитель региона.

Он поздравил с юбилейной датой весь профессорско-преподавательский состав, курсантов и выпускников, пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

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