2018-11-13T20:53:14+03:00
Общество

Коммунальщики Ставрополя работают круглосуточно

Улицы посыпают пескосоляной смесью
Алена БЕЛЯЕВА
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Ставропольские коммунальщики из-за сложных дорожных условий перешли на круглосуточный режим. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации краевого центра, с вечера 12 ноября работники городских служб дежурят на десятках единиц техники дежурят в 20 разных точках Ставрополя, чтобы максимально быстро очистить дороги от снега или наледи.

Трассы уже обработаны противогололедными материалами, особое внимание уделялось на участках с крутым спуском или подъемом.

В случае резкого ухудшения погоды, на городские улицы выедет более 113 единиц различной специализированной техники. А для борьбы с гололедом есть запас пескосоляной смеси общим объемом более 30 тысяч тонн.

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