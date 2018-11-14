На Ставрополье задержаны двое разбойников, напавших ночью на магазин
На Ставрополье полицейские по горячим следам разбойников, напавших на на магазин.
Инцидент произошел в одном из магазинов Минеральных Вод. Ночью в торговый зал ворвался мужчина в маске. Направив в сторону продавца пистолет, злоумышленник потребовал выдать ему из кассы деньги. Но продавец оказала мужчине сопротивление и вызвала сотрудников полиции. Однако нападавший успел скрыться. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили продавца и изучили записи с камер видеонаблюдения.
В разбойном нападеним участвовали двое. Оперативники в течение нескольких часов установили местонахождение злоумышленников и доставили их в отдел внутренних дел. Нападавшими оказались неоднократно судимые за кражи и мошенничества двое местных жителей.
У нихобнаружили маски и пневматический пистолет. Теперь преступникам грозит срок до 10 лет. Подозреваемые задержаны. Ведется следствие.
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