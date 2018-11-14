2018-11-14T10:40:18+03:00
Происшествия

На Ставрополье задержаны двое разбойников, напавших ночью на магазин

Михаил ЮЖНЫЙ
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На Ставрополье полицейские по горячим следам разбойников, напавших на на магазин.

Инцидент произошел в одном из магазинов Минеральных Вод. Ночью в торговый зал ворвался мужчина в маске. Направив в сторону продавца пистолет, злоумышленник потребовал выдать ему из кассы деньги. Но продавец оказала мужчине сопротивление и вызвала сотрудников полиции. Однако нападавший успел скрыться. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили продавца и изучили записи с камер видеонаблюдения.

В разбойном нападеним участвовали двое. Оперативники в течение нескольких часов установили местонахождение злоумышленников и доставили их в отдел внутренних дел. Нападавшими оказались неоднократно судимые за кражи и мошенничества двое местных жителей.

У нихобнаружили маски и пневматический пистолет. Теперь преступникам грозит срок до 10 лет. Подозреваемые задержаны. Ведется следствие.

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