Житель Предгорного района ограбил и избил 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-14T11:25:41+03:00

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В селе Винсады Предгорного района Ставрополья 26-летний мужчина ограбил и избил 13-летнего мальчика. Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по краю.

Инцидент произошёл 8 октября рядом с одним из сельских магазинов в Винсадах. Мужчина остановил вышедшего из продуктового мальчишку и потребовал отдать деньги. Услышав отказ, он решил наказать смелого парня. Жестоко избив его, он забрал мобильный телефон, стоящий около 2 тысяч и все деньги — жалкие 100 рублей. После этого грабитель скрылся.

В данный момент подозреваемый задержан. Следователи собирают улики, чтобы доказать вину мелочного рэкетира. Расследование продолжается.