В Кисловодске пропал 84-летний пенсионер с потерей памяти

СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-14T12:19:46+03:00

Мужчина ушел из дома 13 ноября и до сих пор не вернулся

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На Ставрополье ищут 84-летнего мужчину, который вышел из своего дома в Кисловодске в минувший вторник и не вернулся. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" представители местной поисковой организации, у Баграта Манасаняна есть проблемы с памятью и он может быть дезориентирован.

В день исчезновения пенсионер был одет в рубашку, брюки, куртку, кепку и туфли. Рост у Баграта Манасаняна 1,6 метра, лицо овальное, губы узкие, волосы седые.Из особых примет - лобная залысина.

Всех, кто что-либо знает о пенсионере, просят позвонить по номеру 112.