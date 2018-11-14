2018-11-14T13:12:56+03:00
Общество

Ессентуки начали готовиться к Новому году

Праздничные мероприятия стартуют в городе-курорте с середины декабря
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Главные праздничные мероприятия пройдут на Театральной площадиГлавные праздничные мероприятия пройдут на Театральной площади
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К массовым новогодним гуляньям уже приступили все структурные подразделения администрации.

В этом году в Ессентуках местом главных городских празднеств станет Театральная площадь. Уже 14 декабря здесь шумно и весело пройдет церемония зажжения огней ессентукской елки. Дед Мороз проведет интерактивную программу со сказочными героями и выберет себе самого красивого и необычного помощника-снеговика. Конкурс на лучшего «снежного друга» будет проводиться среди школ города.

Свои двери откроет и избушка Деда Мороза - временная ессентукская резиденция, которая будет работать ежедневно с 16.00 до 19.00. Именно здесь по традиции после общения со сказочным старцем у ессентукской малышни сбывается все самое сокровенное.

31 декабря станет кульминационным днем широкого городского гулянья. Встречать Новый год в Ессентуках начнут в 18.00 с показа новогодних картин «под открытым небом». Шоу-программа в центре города продлится до часа ночи и удивит горожан большим количеством сюрпризов.

Помимо концертной части, Новый год в курортном городе - это еще и большая городская ярмарка. С 14 по 31 декабря пройдут продуктовые и елочные базары. Больше 40 торговых точек и 16 мест продажи зеленых красавиц помогут ессентучанам подготовиться к главному зимнему празднику с максимальным комфортом.

Совсем скоро праздничную атмосферу начнут создавать и на улицах курорта. Специалисты уже разработали макеты светодиодных фигур, гирлянд, занавесей. Лазерный проектор превратит здание гостиницы «Маяк» в большой экран, на улице Интернациональной зажгутся новогодние шары, на Ленина - звездное панно, а в парке Победы - яркие елки.

Особая роль до новогодней ночи и в первые январские дни отведена обеспечению безопасности. Ессентучан предупредят о перекрытиях дорог, местах расположения большегрузов, мобильных КПП. На патрулирование улиц, помимо сотрудников полиции, выйдут казачьи и народные дружины, представители ЧОПов.

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