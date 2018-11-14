Железный трон установили в «Гармонии»

СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-14T14:33:19+03:00

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На Аллее ласточек в жилом районе «Гармония» близ Михайловска появился железный трон, подобный которому можно увидеть в сериале «Игра престолов». Трон уже привлек внимание многочисленных поклонников сериала из Ставрополя и Михайловска и стал предметом бурных дискуссий в социальных сетях.

Помимо железного трона, на Аллее ласточек размещены десятки других арт-объектов и многочисленные спортивные площадки. Здесь можно и позаниматься спортом, и сфотографироваться на фоне уникальных объектов из различных материалов.

Аллея по праву считается одной из самых протяженных в Европе – ее длина составляет около трех километров. Благодаря этому Аллее ласточек стала местом проведения творческих мероприятий и любимым местом отдыха жителей и гостей жилого района «Гармония».

Развитая инфраструктура, доступные цены все больше привлекают в «Гармонию» молодые семьи, которые часто предпочитают таунхаусы в качестве альтернативы 3-комнатной квартире в Ставрополе.

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