Железный трон установили в «Гармонии»
На Аллее ласточек в жилом районе «Гармония» близ Михайловска появился железный трон, подобный которому можно увидеть в сериале «Игра престолов». Трон уже привлек внимание многочисленных поклонников сериала из Ставрополя и Михайловска и стал предметом бурных дискуссий в социальных сетях.
Помимо железного трона, на Аллее ласточек размещены десятки других арт-объектов и многочисленные спортивные площадки. Здесь можно и позаниматься спортом, и сфотографироваться на фоне уникальных объектов из различных материалов.
Аллея по праву считается одной из самых протяженных в Европе – ее длина составляет около трех километров. Благодаря этому Аллее ласточек стала местом проведения творческих мероприятий и любимым местом отдыха жителей и гостей жилого района «Гармония».
Развитая инфраструктура, доступные цены все больше привлекают в «Гармонию» молодые семьи, которые часто предпочитают таунхаусы в качестве альтернативы 3-комнатной квартире в Ставрополе.
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