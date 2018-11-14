За десять месяцев в ДТП погибло 95 ставропольцев

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-14T15:59:29+03:00

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Причиной проверок стало большое количество аварий, в которых виноваты нелегальные изменения в автомобилях. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставропольского края.

С 12 по 16 ноября сотрудники ГАИ будут проводить операцию “Конструктор”. В ходе проверок особое внимание уделят дополнительным изменениям в машинах. Для легковых автомобилей запрещены неверно установленные газовые баллоны и обрезанные пружины, а для грузовых - увеличение габаритов и изменения в тормозную систему. Водителей автобусов будут штрафовать за лишние посадочные места.

Если инспекторы найдут эти нарушения, то транспорт лишится регистрации. Водитель сможет снова пользоваться машиной, как только устранит нарушения. Автомобили с измененной ходовой системой эвакуируют для заключения эксперта, и если подозрения инспекторов подтвердятся, то регистрацию машины заморозят.

Операцию связывают с большим числом ДТП, в которых виноваты эти технические изменения. За десять месяцев 2018 года ГАИ зафиксировала 412 таких аварий. В итоге погибло 95 человек, еще 602 пострадали.