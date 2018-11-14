В Минводах грабителя с пистолетом выгнали шваброй

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-14T17:02:20+03:00

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Нападавший был вооружен пневматическим пистолетом, за дверью его ждал сообщник. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” сообщили в краевом Управлении МВД.

Ночью злоумышленник в маске зашел в магазин и, отыскав продавщицу, потребовал у нее выручку. Однако она начала нападать на мужчину, и тот убежал с места преступления. Ему удалось скрыться. Нападавшего отыскали быстро.

Выяснилось, что грабителей было двое, их уже задержали. В доме одного из злоумышленников отыскали маску и пистолет из видеоролика. Отмечается, что их уже привлекали к уголовной ответственности.

Против задержанных завели уголовное дело по статье “Разбой”, ситуацию отягощает тот факт, что преступление совершено группой лиц. Теперь им грозит десять лет лишения свободы.