В Минводах грабителя с пистолетом выгнали шваброй
Нападавший был вооружен пневматическим пистолетом, за дверью его ждал сообщник. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” сообщили в краевом Управлении МВД.
Ночью злоумышленник в маске зашел в магазин и, отыскав продавщицу, потребовал у нее выручку. Однако она начала нападать на мужчину, и тот убежал с места преступления. Ему удалось скрыться. Нападавшего отыскали быстро.
Выяснилось, что грабителей было двое, их уже задержали. В доме одного из злоумышленников отыскали маску и пистолет из видеоролика. Отмечается, что их уже привлекали к уголовной ответственности.
Против задержанных завели уголовное дело по статье “Разбой”, ситуацию отягощает тот факт, что преступление совершено группой лиц. Теперь им грозит десять лет лишения свободы.
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