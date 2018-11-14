В КБР задержан торговец оружием

СЕГОДНЯ 19:08 2018-11-14T19:08:53+03:00

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Заключен под стражу житель Нальчика, подозреваемый в причастности к поставкам оружия и наркотиков в республику.

- Задержали 55-летнего жителя Нальчика, как предварительно установлено, причастного к организации межрегионального канала поставки и сбыта наркотиков и огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме подозреваемого обнаружены боеприпасы и наркотики. Правоохранители изъяли три грамма героина и более десяти килограммов марихуаны, четыре единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, а также фальшивые удостоверения сотрудников Службы внешней разведки и МВД России.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном обороте наркотиков и оружия. Задержанный отправлен в СИЗО.