2018-11-15T08:31:49+03:00
Общество

В Кисловодске ищут пропавшего пенсионера

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Кисловодске Ставропольского края срочно разыскивают 84-летнего Баграта Манасаняна, который пропал во вторник, сообщили местные поисковики.

- Мужчина пару дней назад вышел из дома и до сих пор не вернулся. Его рост составляет примерно 1,6 метра, у пенсионера овальное лицо, узкие губы и седые волосы, - уточнили поисковики.

На пенсионере были надеты рубашка, брюки, туфли, кепка и куртка. Он дезориентирован и у него имеется возможная потеря памяти. Особые приметы - большая лобная залысина. Всех, у кого есть сведения о пропавшем, родственники пропавшего жителя Кисловодска попросили звонить по телефону 112.

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