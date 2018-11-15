Ставропольский водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 10:27 2018-11-15T10:28:20+03:00

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Двое 13-летних пешеходов пострадали в крупном ДТП в Невинномысске. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент по данным пресс-службы ведомства случился 14 ноября. Водитель автомобиля «Ford» двигался по улице Калинина и сбил двух школьников на пешеходном переходе. С травмами головы детей доставили в больницу.

Сейчас идет выяснение причин ДТП. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.