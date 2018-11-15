2018-11-15T11:05:19+03:00
Общество

Instagram Рамзана Кадырова был разблокирован по ошибке

Сейчас аккаунт вновь удален
Алена БЕЛЯЕВА
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Представители социальной сети Instargam рассказали, что официальный аккаунт главы Чечни был разблокирован по ошибке и на данный момент вновь удалили. Рамзан Кадыров успел разместить всего пару постов до того, как его страницу заблокировали.

Напомним, политик узнал о том, что его страница разблокирована, вечером 14 января. Он успел разместить пост о пистолете, который написал еще 11 месяцев назад, а потом добавил более свежую информацию.

Вот только пользоваться социальной сетью Рамзану Кадырову пришлось совсем недолго - всего через несколько часов его аккаунт оказался вновь заблокирован.

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