Instagram Рамзана Кадырова был разблокирован по ошибке
Представители социальной сети Instargam рассказали, что официальный аккаунт главы Чечни был разблокирован по ошибке и на данный момент вновь удалили. Рамзан Кадыров успел разместить всего пару постов до того, как его страницу заблокировали.
Напомним, политик узнал о том, что его страница разблокирована, вечером 14 января. Он успел разместить пост о пистолете, который написал еще 11 месяцев назад, а потом добавил более свежую информацию.
Вот только пользоваться социальной сетью Рамзану Кадырову пришлось совсем недолго - всего через несколько часов его аккаунт оказался вновь заблокирован.
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