2018-11-15T11:25:09+03:00
Происшествия

В Кисловодске неосторожный водитель сбил восьмилетнего ребёнка

Пострадавший попал в реанимацию, за его жизнь борются врачи
Андрей ЗОБОВ
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Фото: УГИБДД по Ставропольскому краюФото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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Вчера вечером в Кисловодске неосторожный водитель на «Ладе Самаре» сбил восьмилетнего ребёнка. Мальчишка с тяжелейшими травмами попал в реанимацию.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ставропольскому краю, авария произошла около 19:20 в среду 14 ноября. 8-летний школьник переходил дорогу на пересечении улиц Карла Либкнехта и Губина. При этом шёл он не по «зебре», хотя пешеходный переход находился неподалёку. В этот момент пострадавший и попал под колёса авто.

В Госавтоинспекции отметили, что по предварительно причиной аварии стала, всё же, невнимательность автолюбителя. Мужчина не учёл погодные условия и ситуацию на дороге и набрал слишком высокую скорость.

В результате ДТП мальчишка в крайне тяжёлом состоянии попал в реанимацию. За его жизнь борются врачи.

За рулём машины находился 29-летний житель Карачаево-Черкесии, частенько попадавшийся на различных нарушениях правил дорожного движения. В момент аварии он был трезв.

По факту ДТП проводится проверка.

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